Происшествия

Несмотря на попытки оккупационных властей ОРЛО любыми способами поддержать «моральный дух» террористов, он остается на очень низком уровне. Так, в оккупированной Любимовке в Луганской области из рядов так называемой «ЛНР» дезертировал мужчина.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Не него так называемые «милиционеры» устроили охоту в минувший четверг, 28 июня, но не совсем удачную.

Так, во время первой попытки дезертир застрелил двух боевиков и попытался спрятать их тела.

После этого, для задержания бывшего «ополченца» оккупанты отправили силовиков так называемого «Беркута». Однако «ополченец» так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной «власти». И то благодаря только тому, что у бывшего «ополченца» закончились боеприпасы, и ему уже не было чем отбиваться.

Известно, что жертвами «ополченца», которые были в составе первой группы «МВД ЛНР» стали Биккинин Руслан Рушанович, 22.09.1979 г. р ., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г. р . Оба находятся в БД «Миротворец

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам журналиста и блогера Станислава Асеева, который провел в «подвалах» боевиков больше двух лет, конфликт на оккупированном Донбассе нужно замораживать до реального политического решения со стороны Москвы. И это несмотря на то, что украинская сторона постоянно говорит о необходимости проведения местных выборов на всей территории страны.

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