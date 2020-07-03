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Убил двух боевиков и устроил перестрелку: в ОРЛО трижды пытались задержать дезертира
Несмотря на попытки оккупационных властей ОРЛО любыми способами поддержать «моральный дух» террористов, он остается на очень низком уровне. Так, в оккупированной Любимовке в Луганской области из рядов так называемой «ЛНР» дезертировал мужчина.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.
Не него так называемые «милиционеры» устроили охоту в минувший четверг, 28 июня, но не совсем удачную.
Так, во время первой попытки дезертир застрелил двух боевиков и попытался спрятать их тела.
После этого, для задержания бывшего «ополченца» оккупанты отправили силовиков так называемого «Беркута». Однако «ополченец» так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной «власти». И то благодаря только тому, что у бывшего «ополченца» закончились боеприпасы, и ему уже не было чем отбиваться.
Известно, что жертвами «ополченца», которые были в составе первой группы «МВД ЛНР» стали Биккинин Руслан Рушанович,
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