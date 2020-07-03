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Лерос заявил, что 30 процентов фракции "Слуга народа" — случайные люди
Во фракцию «Слуга народа» около трети депутатов попали случайно, и это чувствуется при решении важных политических вопросов. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал народный депутат Гео Лерос, оценивая первый год «слуг» в Верховной Раде.
«Думаю, что 25−30 процентов нашей фракции — случайные люди. У них почему-то нет ощущения, что Украина — это парламентско-президентская республика», — считает Лерос.
Как отмечает депутат, парламент сейчас перестал восприниматься как центр власти, сопротивление Рады легко ломается. Ярким примером стало назначение в обход Рады главы Минобразования.
«Элементарный пример — назначение одиозного Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки без согласия парламента. Его хотели назначить на прошлой неделе, но выяснилось, что сначала он должен стать замом, а только потом исполняющим обязанности министра. Однако сегодня нет свободной вакансии заместителя, все места заняты. То есть следовало создать еще одну должность зама, а на согласования и прочее нужно время. Тогда Кабмин нашел выход. То, что произошло, ломает парламент через колено: неважно, что вы хотите или не хотите, мы все равно назначим».
Напомним, Лерос рассказал «ФАКТАМ», как сам попал в политику без опыта и будучи известным в основном в арт-сообществе. Об этом в интервью «Мы шли в парламент с лозунгом о новых лицах, а теперь часть этих новых лиц не справляется с миссией».
Фото Geo Leros/Facebook12
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