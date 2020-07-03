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Происшествия

В Киеве задержали стрелка, тяжело ранившего мужчину на Троещине (фото)

13:49 3 июля 2020
Пистолет

В Киеве задержали столичного жителя, ранее расстрелявшего на Троещине мужчину, который попал в больницу и три дня провел в коме. Ранее в столице находящийся в розыске преступник ранил полицейского.

Как сообщают в столичном главке Нацполиции, инцидент на Троещине произошел у магазина на улице Оноре де Бальзака — о нем правоохранителям сообщили медики, госпитализировавшие с места происшествия раненого киевлянина. Он был без сознания и три дня провел в коме.

Правоохранители выяснили, что у магазина между мужчинами, которые были мало знакомы, возник конфликт. Один из них выстрелил в сторону своего оппонента около восьми раз.

Стрелявшего задержали по месту его проживания, где было обнаружено и оружие. Задержанный — ранее не судимый киевлянин, 1976 года рождения.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области местный житель расстрелял компанию с детьми. Двое мужчин были ранены, один из них позже умер в больнице.

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