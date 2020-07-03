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Звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк снялся в провокационной фотосессии со своей девушкой

14:20 3 июля 2020
Тарас Цымбалюк

Звезда сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, рассказавший «ФАКТАМ», чем занимался на карантине, удивил неожиданными, даже провокационными фото со своей девушкой. Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимки, на которых они позируют, обнявшись на траве, в костюмах Адама и Евы.

Так 30-летний Тарас с возлюбленной, тщательно следящие за своей физической формой, отметили два года отношений. Поклонники актера поздравляют его с годовщиной и оставляют восторженные комментарии.

Ранее исполнительница роли Мотри, актриса Антонина Хижняк рассказала, как снимали эротические сцены в сериале «Спіймати Кайдаша».

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