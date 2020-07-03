- 14:30 Умер отец Хабиба Нурмагомедова
- 14:19 Наводнение в Карпатах: стало известно, сколько получат жители за утонувшие дома
- 14:13 Рада на внеочередном заседании 3 июля рассмотрит отставку Смолия: онлайн-трансляция
- 13:49 В Киеве задержали стрелка, тяжело ранившего мужчину на Троещине
- 13:21 Синоптик рассказала, где в выходные дни пройдут грозы
- 13:09 Доллар и евро резко подорожали: как это связано с Нацбанком
- 12:59 Лерос заявил, что 30 процентов фракции "Слуга народа" — случайные люди
- 12:54 Стреляли по ВСУ, но подорвались сами: на Донбассе у боевиков разорвался миномет
- 12:31 В Закарпатье затопило десятки домов: фото ЧП
- 12:16 Мне говорили, что буду передвигаться только на ходунках. Сейчас хожу без посторонней помощи, — ветеран АТО
- 12:13 Правительство Франции ушло в отставку: что произошло
- 12:13 Шмыгаль прояснил, откроются ли школы 1 сентября
Звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк снялся в провокационной фотосессии со своей девушкой
Звезда сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, рассказавший «ФАКТАМ», чем занимался на карантине, удивил неожиданными, даже провокационными фото со своей девушкой. Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимки, на которых они позируют, обнявшись на траве, в костюмах Адама и Евы.
Так 30-летний Тарас с возлюбленной, тщательно следящие за своей физической формой, отметили два года отношений. Поклонники актера поздравляют его с годовщиной и оставляют восторженные комментарии.
Ранее исполнительница роли Мотри, актриса Антонина Хижняк рассказала, как снимали эротические сцены в сериале «Спіймати Кайдаша».52
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...