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Шоу-бизнес

Мотря из "Спіймати Кайдаша" рассказала об эротических сценах в сериале (видео)

13:21 10 апреля 2020 447
Антонина Хыжняк и Тарас Цымбалюк
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Актриса Антонина Хижняк, сыгравшая Мотрю в популярном сериале «Спіймати Кайдаша», раскрыла подробности съемок сексуальных сцен и рассказала, как ей удалось выглядеть на экране пышногрудой красоткой.

В интервью коллеге Елене Светлицкой Антонина призналась, что пикантные кадры снимали с юмором. Они с коллегами не могли сдержать смех. Когда Мотря и Карп, которого сыграл Тарас Цымбалюк, изображали бурный секс в первую брачную ночь, актеры даже не раздевались.

«Сниматься в интимных сценах — это такая „ржака“. На площадке куча людей, кто-то что-то скажет — и ты уже хохочешь. А еще я помню, как снимали нашу первую брачную ночь, мы вообще даже не переодевались. Были в свитерах и брюках, я просто приспустила свитер на плечи, и мы накрылись одеялом. Ну и давай там под одеялом „наяривать“. Это было очень смешно», — рассказала Антонина.

На самом деле, говорит актриса, любовные сцены получились натуралистичными благодаря магии кино и монтажу.

«За это я люблю магию кино — ты на площадке знаешь, как все снимается, но для зрителя создаешь иллюзию, что все по-настоящему. И люди верят», — рассказала Хижняк.

Во время съемок 29-летняя Антонина кормила грудью ребенка.

«Когда мы снимали „Спіймати Кайдаша“, я еще кормила грудью ребенка. Ну, правда, только ночью. И благодаря тому, что я кормила, во всех эротических и обнаженных сценах у меня была красивая грудь. Позже я прекратила это делать, так как очень уставала в течение съемочного дня. За неделю я набрала вес — где-то килограмм 5. И даже в сериале в некоторых сцене это заметно», — раскрыла закулисные подробности Антонина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сеть слили закулисные фото со съемок сериала «Спіймати Кайдаша».

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