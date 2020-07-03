Происшествия

Наводнение в Карпатах: стало известно, сколько получат жители за утонувшие дома

В правительстве определились с суммами компенсаций, на которые могут рассчитывать жители западных областей Украины, пострадавшие от наводнения. Всего пострадавшим выделено 750 млн гривен. Больше всего получит Ивано-Франковская область — 480 млн гривен, по 30 миллионов достанутся Закарпатской и Черновицкой ОГА, 10 млн грн — Львовской области.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Раде, компенсации каждой семье будут зависеть от степени повреждения дома.

«Владельцам полностью разрушенных жилых домов выплачиваются 300 тыс. гривен на семью. На капитальный ремонт — 50 тыс. гривен. Семьям, чьи жилые дома повреждены — 20 тыс. гривен», — рассказал премьер.

Местные органы власти уже отчитались, что 750 млн грн им не хватит, нужны дополнительные два миллиарда гривен, и это только по предварительным расчетам.

Тем временем синоптики обещают новые дожди с грозами на Прикарпатье, в Закарпатье и в горных районах. 3−4 июля есть опасность повышения воды в реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области). В Закарпатье из-за дождей ожидаются оползни и сели. Возможен паводок на реке Латорице и выход воды на пойму. 4 июля прогнозируется затопление пониженных участков автотрассы Одесса-Рени и низинных районов Одесской области.

Ученые назвали причины, из-за которых новый паводок оказался настолько разрушительным.

Фото zk.dsns.gov.ua

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