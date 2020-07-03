Общество и люди

Корпорация «АТБ» реализует инициативу в целях оказания помощи жителям Ивано-Франковской области, которые пострадали от разрушительного наводнения. Около тысячи жителей региона в городах и селах получат наборы необходимых продуктов. Как сообщил на своей странице в Facebook председатель совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков, для поддержки жителей Ивано-Франковской области передали 950 продуктовых наборов, включающих питьевую воду, крупы, макаронные изделия и консервы. Этот проект осуществляется совместно с представителями районных администраций пострадавших территорий согласно спискам лиц, которые особо нуждаются в помощи и поддержке.

По информации «АТБ», помощь получат жители свыше 80 населенных пунктов области в Тлумачском, Галичском, Тысменицком и других пострадавших от стихии районах области, а также в Ивано-Франковске. Формирование продуктовых наборов для передачи пострадавшим от наводнения жителям области обеспечили сотрудники магазинов и логистических центров сети «АТБ», располагающихся на территории Ивано-Франковской области.

Корпорация «АТБ» имеет большой опыт реализации аналогичных масштабных гуманитарных проектов по поддержке людей в трудную минуту. Ранее сетью была реализована масштабная социальная инициатива по предоставлению продуктовых наборов нуждающимся во время строгого карантина: жителям 191 населенного пункта в 24 областях Украины были переданы продуктовые наборы с необходимыми бытовыми товарами на общую сумму 100 млн грн. Количество получателей такой помощи составило около 580 тысяч человек. Эта гуманитарная акция корпорации «АТБ» — наиболее масштабный проект корпоративной социальной ответственности за годы независимости.

В рамках поддержки украинской медицины для противодействия эпидемии коронавируса корпорация «АТБ» закупила во Франции для украинских больниц 12 новейших лабораторных комплексов на сумму 10 миллионов гривен. Это оборудование, способное в режиме реального времени одновременно проводить сотни тестов на COVID-19 и многие другие опасные инфекции, будет долгие годы работать в клиниках и лабораторных центрах Киева, Черновцов, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и других пострадавших от коронавируса городов.

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