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Общество и люди

На станциях киевского метро заработал 4G

15:38 3 июля 2020
Метро

Пассажиры киевского метро, три станции которого на днях закрывали из-за анонимного звонка, с 3 июля могут пользоваться скоростным интернетом под землей. Операторы мобильной связи презентовали запуск 4G еще на восьми станциях столичной подземки: «Житомирская», «Святошин», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь», «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская». На станции «Академгородок» 4G уже функционирует c марта нынешнего года.

Запускают скоростной интернет за счет мобильных операторов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, объемы работы огромные, но наметился существенный прогресс во внедрении технологий и развитии инфраструктуры связи в метро. Операторы мобильной связи получили право модернизировать часть оборудования, установленного на станциях, до стандарта 4G.

До конца года планируется развернуть 4G на всех станциях киевского метро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на станции метро «Днепр» в Киеве не простояла и суток полутораметровая скульптура медузы, выполненная из пластиковых пакетов.

А в конце июня в метро Киева заметили женщину с метлой, призывавшую снимать маски и не верить в коронавирус.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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