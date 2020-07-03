26.92 / 27.22 30.02 / 30.57
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Луганщине неизвестные разрисовали свастиками памятники воинам АТО (фото)

15:38 3 июля 2020
Вандалы в Попасной облили памятный знак

В Луганской области вандалы «отметились» в районе Попасной — они разрисовали красной краской памятные знаки погибшим военным, установленные на въезде в город. Ранее в Харькове неизвестные облили белой краской постамент памятника Героям Небесной Сотни.

Об этом случае в Попаснянском районе сообщает журналистка Юлия Кандзеба и размещает фото оскверненных памятников на своей страничке в соцсетях.

«Вандалы-сепары облили краской памятные знаки, установленные в честь военнослужащих, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей в Попаснянском районе. Они находятся на въезде в Попасную. Ежегодно в День освобождения местные власти, жители города чтят память погибших и возлагают к памятникам цветы», — пишет журналистка.

В комментариях к этому посту позже сообщили, что памятные знаки уже приведены в порядок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Резников

Переговоры в Берлине: Россия поставила Украине ультиматум из-за Донбасса

Путин указом узаконил свое пожизненное правление

Путин указом узаконил свое пожизненное правление

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Боевики обстреляли Авдеевку

Боевики накрыли Авдеевку минометным огнем: разрушены жилые дома (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер