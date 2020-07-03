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На Луганщине неизвестные разрисовали свастиками памятники воинам АТО (фото)
В Луганской области вандалы «отметились» в районе Попасной — они разрисовали красной краской памятные знаки погибшим военным, установленные на въезде в город. Ранее в Харькове неизвестные облили белой краской постамент памятника Героям Небесной Сотни.
Об этом случае в Попаснянском районе сообщает журналистка Юлия Кандзеба и размещает фото оскверненных памятников на своей страничке в соцсетях.
«Вандалы-сепары облили краской памятные знаки, установленные в честь военнослужащих, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей в Попаснянском районе. Они находятся на въезде в Попасную. Ежегодно в День освобождения местные власти, жители города чтят память погибших и возлагают к памятникам цветы», — пишет журналистка.
В комментариях к этому посту позже сообщили, что памятные знаки уже приведены в порядок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО.109
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