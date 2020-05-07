Вандалы отличились наглой выходкой в Харькове (фото)

Происшествия

В четверг, 7 марта, в Харькове на площади Героев Небесной Сотни вандалы облили белой краской постамент. Ранее в этом городе девушка разрисовала витрины семи чудес на площади Архитекторов и похвасталась в соцсети.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельств происшествия на площади Героев Небесной Сотни и лиц, которые к этому причастны.

Фото постамента, оскверненного вандалами:

Ранее сообщалось, что в центре Одессы, неизвестные похитили мемориальный бронзовый горельеф с дома, в котором жил известный писатель Владимир Жаботинский. А в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины, но эта выходка не осталась безнаказанной — виновных разыскали и заставили публично извиниться за инцидент.

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