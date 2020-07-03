- 19:01 В МВД увидели плюсы невведения в Украине уголовной ответственности для пьяных водителей
- 18:41 Открывшуюся для украинцев Черногорию внесли в "красный" список стран: что важно знать туристам
- 18:00 Будет долечиваться дома: Елену Зеленскую выписали из больницы
- 17:48 В Харькове едва не устроили самосуд над пьяным водителем, сломавшим ногу ребенку
- 17:17 "Отставленный" Смолий рассказал в Раде, как на него давили на посту главы НБУ
- 17:06 Возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США, – СМИ
- 16:58 Рада отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева
- 16:57 На Волыни аферист пытался за 200 тысяч долларов продать пост министра Кабинета министров
- 16:52 В Турции взорвалась фабрика фейерверков: есть погибшие
- 16:34 В Одессе от ожогов умерла 5-летняя девочка — мать поздно вызвала «скорую»
- 16:26 В метро Харькова пассажир без маски устроил драку из-за сделанного замечания
- 16:21 В аварии микроавтобуса на Львовщине пострадали 11 человек: первые подробности и фото с места ЧП
Открывшуюся для украинцев Черногорию внесли в "красный" список стран: что важно знать туристам
Министерство здравоохранения Украины включило Черногорию в список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19. Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, обновление списка стран произошло 3 июля.
«Обновлен список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 3 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Черногория. «Красным» пока остается и Египет, — говорится в сообщении.
В «зеленой зоне» все еще находятся Албания, Турция и Хорватия.
При этом в ведомстве напомнили, что граждане, прибывающие из стран «красной зоны», должны проходить обязательную обсервацию в течение 14 дней или использовать мобильное приложение «Дій вдома».
Отметим, что уже в субботу, 4 июля, в Черногорию должен вылететь первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами. Это стало известно после встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Черногории Драгицей Панорац, сообщает Интерфакс-Украина.
Напомним, попасть в Черногорию на отдых с 30 июня можно по предъявлению результатов теста на антитела (ранее от туристов требовали только ПЦР-тест). Такие тесты должны быть сделаны не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории. Его нужно будет распечатать, а вот перевод на английский или черногорский не обязателен.90
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...