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Украина

Открывшуюся для украинцев Черногорию внесли в "красный" список стран: что важно знать туристам

18:41 3 июля 2020
Открывшуюся для украинцев Черногорию внесли в «красный» список стран: что важно знать туристам

Министерство здравоохранения Украины включило Черногорию в список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19. Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, обновление списка стран произошло 3 июля.

«Обновлен список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 3 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Черногория. «Красным» пока остается и Египет, — говорится в сообщении.

В «зеленой зоне» все еще находятся Албания, Турция и Хорватия.

При этом в ведомстве напомнили, что граждане, прибывающие из стран «красной зоны», должны проходить обязательную обсервацию в течение 14 дней или использовать мобильное приложение «Дій вдома».

Отметим, что уже в субботу, 4 июля, в Черногорию должен вылететь первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами. Это стало известно после встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Черногории Драгицей Панорац, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, попасть в Черногорию на отдых с 30 июня можно по предъявлению результатов теста на антитела (ранее от туристов требовали только ПЦР-тест). Такие тесты должны быть сделаны не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории. Его нужно будет распечатать, а вот перевод на английский или черногорский не обязателен.

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