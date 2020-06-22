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Украина

В Украине запустили онлайн-карту с данными для путешествий в условиях пандемии

11:11 22 июня 2020
Путешественник

В МИД Украины создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии и введения странами карантинных мер. Ранее Минздрав опубликовал список стран из «красной зоны» с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

«На карте — два уровня информации. Первый — режим въезда для украинцев. Зеленым обозначены страны, куда открыт доступ всем. Желтым — куда доступен въезд с видом на жительство, оранжевым — въезд запрещен. Второй уровень — транзитный проезд через страну», — рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Наведя курсор на интересующую страну, можно узнать информации о том, что нужно украинцам для въезда на ее территорию. Карта находится на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

По словам министра, на данном этапе карта работает в тестовом режиме. На ней отражаются самые актуальные данные.

Карта — цифровой ответ на коронавирусный вызов. Будем поддерживать ее, пока в мире будут соблюдаться ограничительные меры", — добавил Дмитрий Кулеба и посоветовал украинцам регистрироваться в системе «Друг».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после трехмесячного перерыва Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в «Борисполь».

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