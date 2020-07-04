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Победитель Лиги чемпионов и призер Евро-2004 завершил карьеру (фото, видео)
38-летний чешский нападающий Милан Барош, у партнера которого по национальной сборной Карела Поборски парализовало лицо, завершил игровую карьеру.
Главными достижениями на клубном уровне для форварда стала победа в составе английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2004/2005, когда «мерсисайдцы» уступали итальянскому «Милану» с украинцем Шевченко в составе после первого тайма в три мяча, но смогли сравнять счет (Барош отыграл 85 минут, после чего был заменен на Джибриля Сиссе), а в серии пенальти и вовсе вырвать вырвать победу.
Также Милан успел стать чемпионом двух стран — Франции (в составе «Лиона») в сезоне-2006/2007 и Турции (выступая за «Галатасарай») в сезоне-2011/2012. Всего же футболист успел поиграть в десяти различных клубах, а в родной «Баник» из Остравы, воспитавший его, возвращался трижды.
Защищая цвета национальной сборной на протяжении 11 лет, с 2001-го по 2012-й, форвард провел 93 матча, в которых забил 41 мяч. В коллекции Бароша «бронза» чемпионата Европы-2004 (в Португалии нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забив 5 мячей, что является рекордным показателем для чешских футболистов в финальных турнирах европейских первенств), а также участие на ЧМ-2006, ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012.
Последние три года форвард выступал за родной «Баник». Примечательно, что за время своей карьеры Милан получил прозвище «Остравский Марадона» за сходство с игровым стилем легендарного аргентинца.
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