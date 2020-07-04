Помогает победить COVID-19: в ВОЗ назвали "единственное обнадеживающее" лекарство от коронавируса

Мир

Пока во всем мире продолжается поиск эффективного препарата для облегчения состояния больных коронавирусом, свое веское слово в дискуссии решила выразить и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан заявила, что «ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, пишет TellerReport.

«На данный момент, кроме „Ремдесивира“, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадёживающих противовирусных лекарств», — заявила она на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу на территории Евросоюза «Ремдесивира». Комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства на территории Европы «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается. Отмечается, что это первый препарат от коронавируса, разрешенный в ЕС.

Напомним, что «ремдесивир» был одобрен 1 мая в США для лечения коронавируса. Ранее он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Однако исследования эффективности ремдесивира при лечении пневмонии COVID-19 до сих пор продолжаются. При этом отмечается, что препарат все же может быть полезен для борьбы с вирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце мая министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выступил с заявлением, в котором объявил препарат ремдесивир «самым большим шагом вперед» в лечении COVID-19. Он сообщил, что правительство одобрило широкое использование этого лекарства британскими медиками. По сути, ремдесивир стал первым препаратом, получившим в Британии такой статус. Кроме того, в начале июня Южная Корея выпустила экстренное разрешение на использование противовирусного препарата ремдесивира, который, как было доказано медиками в других странах, помогает победить болезнь при лечении случаев умеренной тяжести на ранних этапах.

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