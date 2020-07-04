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Последний парад наступает: украинцы увидят последний в текущем столетии "большой парад планет"
Текущий год подарил жителям Земли несколько уникальных астрономических событий, одним из которых наверняка станет «большой парад планет», который начнется сегодня, в субботу, 4 июля, и продлится в течение двух недель.
В ходе «большого парада» Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а также карликовая планета Плутон одновременно выстроятся на одной стороне от Солнца. Состоится «почти идеальное» выравнивание, угол отклонения будет незначительным.
С 4 июля ночью в небе невооруженным глазом можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а утром — Венеру. Уран и Нептун можно будет наблюдать с помощью телескопа. А вот Меркурий увидеть не получится — он будет ослеплен Солнцем.
Подобное явление, но с чуть большим углом разброса планет наблюдалось в 1982 году, когда умер генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев.
Астрономы не слишком интересуются парадами планет, так как с точки зрения астрофизики данное расположение космических тел в Солнечной системе не является чем-то необычным и требующим дополнительного изучения. Но с точки зрения большинства землян такой парад — достаточно уникальное явление, так как наблюдать его можно в среднем один раз в 170 лет. И живущие сейчас на нашей планете люди вряд ли увидят большой парад планет в 2161-м, а затем в 2492 годах.
Кроме того, серьезные специалисты утверждают, что положение планет не оказывает сколь бы то ни было значимого влияния на повседневную жизнь землян, хотя некоторые астрологи считают, что планеты, находясь по одну сторону от Солнца, вызывают мощнейший энергетический диссонанс. Когда же они разбросаны по Солнечной системе, они уравновешивают силы друг друга. С 4 июля 2020 года диссонанс будет более мощным, чем когда-либо за последние несколько десятков лет.
Поэтому, по мнению некоторых «прорицателей» стоит ждать неприятностей, связанных с пандемией коронавируса, падением в экономике и природными катаклизмами.
Соответственно, землянам рекомендуют заняться медитацией и духовными практиками, встречаться с друзьями, окунуться в учебу и реализацию смелых мечтаний. В то же время астрологи советуют в ближайшие две недели отказаться от заключения договоров, совершения сделок и регистрации брака.
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