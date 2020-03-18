Утром 18 марта состоится мини-парад планет с участием Луны

Мир

Утром в среду, 18 марта, состоится редкое астрономическое явление: сразу четыре планеты встанут практически в одну линию. Астрономическое «представление» под названием «парад планет» покажут Юпитер, Сатурн, Марс и убывающая Луна.

Считается, что они выстроятся практически в линию по одну сторону от Солнца, при этом будут находиться достаточно близко друг к другу, говорится в сообщении Московского планетария.

Парад можно будет наблюдать утром или вечером 18 марта.

Убывающая Луна в фазе последней четверти будет находиться под Марсом. В то же время Юпитер расположится слева и сверху от Луны. Луна медленно пройдет мимо Марса в направлении Юпитера. Однако прохождение Луны мимо Юпитера помешает увидеть восходящее Солнце.

Чтобы увидеть мини-парад планет утром, необходимо до восхода Солнца, находясь на открытой равнинной местности, смотреть в южном и юго-восточном направлении. Планеты и Луна будут видны невысоко над горизонтом.

Уже через два дня, 20 марта, произойдет соединение Марса и Юпитера — планеты соединятся в ночном небе.

Напомним, что всего различают несколько видов парадов планет: полный (участвуют все восемь планет), большой (шесть планет), малый (четыре планеты) и мини (три планеты).

Полный планетарный парад происходит очень редко — в последний раз это было в 1982 году, а затем случится лишь в 2161 году. В действительности выстраивание планет в один ряд невозможно, так как они движутся по орбитам в разных плоскостях. А выглядят они построенными в один ряд лишь для наблюдателя с Земли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже завтра, 19 марта, земляне смогут ощутить еще одно уникальное явление — геомагнитный шторм. К счастью, его влияние будет не очень значительным.

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