Мир

В мире растет число заболевших коронавирусом, но это еще не вторая волна, — ВОЗ

Рост заболевших коронавирусом в мире, где менее, чем за неделю выявили миллион новых инфицированных, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали повторным пиком первой волны.

Такое предположение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает УНИАН.

По его словам, это не вторая волна заражения коронавируса, и уверенности в том, что она будет, пока нет. Большое число заболевших наблюдается в странах, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

Представитель ВОЗ считает, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

Согласно данным сайта worldometers.info, по состоянию на утро 4 июля, в мире выявлено 11 миллионов 204 тысячи 873 инфицированных. Скончались от COVID-19 529 тысяч 380 человек. Выздоровели 6 миллионов 354 тысячи 219 пациентов.

Напомним, в Украине на утро 4 июля подтверждены 47 677 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1227 случаев с летальным исходом и 21 155 случаев выздоровления пациентов.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter