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Украина

Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные дни

7:16 4 июля 2020
Полевые цветы

В суботу, 4 июля, правобережную часть Украины, а также Киевщину и Сумщину, накроют грозовые дожди, тогда как на остальной территории страны будет ясно и по-прежнему жарко. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.

Средняя температура воздуха на западе страны составит +23−25 градусов, а на востоке и юге столики термометров поднимутся до +36 градусов.

В Киеве также ожидается гроза, температура воздуха днем будет колебаться у отметок +28-+30 градусов.

Прогноз погоды на 4 июля

В воскресенье, 5 июля, дожди вероятны только в Карпатах, а также на Тернопольщине и на Буковине, а в Винницу и Житомир вернется летняя жара — до 29−30 градусов выше нуля.

Подробнее о погоде в начале июля читайте в статье «Дожди с грозами и аномальная жара: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».

Фото facebook.com/lebedefa

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