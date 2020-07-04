26.91 / 27.21 30.02 / 30.50
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кровавая разборка на Бессарабке в Киеве: полиция обиделась на СМИ и пригрозила частной охране

16:59 4 июля 2020
Киев

После массовой драки со стрельбой в центре Киева, в некоторых СМИ появилась информация о том, что полицейские якобы были на месте «разборок», но принимать какие-либо меры не спешили. В столичной полиции опровергли эту информацию и призвали журналистов ссылаться только на официальные источники.

«Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что мужчины в черной форме, находящиеся недалеко от дерущихся, фото которых распространяется в соцсетях, не полицейские, а охранники развлекательных заведений. Действиям охранников, которые не вмешались в конфликт и не пресекли хулиганские действия, будет дана правовая оценка, пообещали в полиции.

В полиции также напомнили, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место ЧП прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Были задержаны 10 участников драки. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте происшествия. Двое мужчин с ножевыми ранениями были госпитализированы.

405

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Киев

Кровавая разборка на Бессарабке в Киеве: полиция обиделась на СМИ и пригрозила частной охране

оползень

В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео

Александр Дубинский

Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу (видео)

Яков Смолий

Смолий во время отставки "засветил" в Раде часы за 40 тысяч долларов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер