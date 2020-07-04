Кровавая разборка на Бессарабке в Киеве: полиция обиделась на СМИ и пригрозила частной охране

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После массовой драки со стрельбой в центре Киева, в некоторых СМИ появилась информация о том, что полицейские якобы были на месте «разборок», но принимать какие-либо меры не спешили. В столичной полиции опровергли эту информацию и призвали журналистов ссылаться только на официальные источники.
«Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что мужчины в черной форме, находящиеся недалеко от дерущихся, фото которых распространяется в соцсетях, не полицейские, а охранники развлекательных заведений. Действиям охранников, которые не вмешались в конфликт и не пресекли хулиганские действия, будет дана правовая оценка, пообещали в полиции.
В полиции также напомнили, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место ЧП прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Были задержаны 10 участников драки. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте происшествия. Двое мужчин с ножевыми ранениями были госпитализированы.405
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