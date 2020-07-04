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Политика

Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу (видео)

17:22 4 июля 2020
Александр Дубинский

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» и кандидат на пост мэра Киева Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы кататься по Киеву. Видео с Дубинским опубликовал Андрей Даниленко.

«Дубинский приехал на „Лексусе“, пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все», — говорися в комментарии.

Съемка происходила в районе станции метро «Площадь Льва Толстого». В кадре — двое операторов и сам Дубинский. Когда видео было снято с места события Дубинский уехал на внедорожнике Mercedes-Benz G 55. Это авто стоимостью в 1,26 миллиона гривен официально принадлежит матери Дубинского Алле Березовской.

В сети активно обсуждают это видео.

Как писали «ФАКТЫ», ранее журналисты-расследователи обнаружили у Дубинского значительное количество движимого и недвижимого имущества. В общей сложности нардеп и члены его семьи владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.

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