Политика

Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу (видео)

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» и кандидат на пост мэра Киева Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы кататься по Киеву. Видео с Дубинским опубликовал Андрей Даниленко.

«Дубинский приехал на „Лексусе“, пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все», — говорися в комментарии.

Съемка происходила в районе станции метро «Площадь Льва Толстого». В кадре — двое операторов и сам Дубинский. Когда видео было снято с места события Дубинский уехал на внедорожнике Mercedes-Benz G 55. Это авто стоимостью в 1,26 миллиона гривен официально принадлежит матери Дубинского Алле Березовской.

В сети активно обсуждают это видео.

Как писали «ФАКТЫ», ранее журналисты-расследователи обнаружили у Дубинского значительное количество движимого и недвижимого имущества. В общей сложности нардеп и члены его семьи владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter