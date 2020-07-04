- 17:22 Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу
- 17:16 В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео
- 16:59 Кровавая разборка на Бессарабке в Киеве: полиция обиделась на СМИ и пригрозила частной охране
- 16:25 До +12 в Карпатах: температурные качели в Украине закончатся похолоданием
- 15:41 Смолий во время отставки "засветил" в Раде часы за 40 тысяч долларов
- 15:25 В мире растет число заболевших коронавирусом, но это еще не вторая волна, — ВОЗ
- 15:05 Стало известно, во сколько обошлась налогоплательщикам велосипедная прогулка Зеленского с журналистами
- 14:39 200 дней лжи: в центре Киева проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета
- 14:26 Ради подачи воды в Крым россияне хотели «купить» замглавы Администрации президента Украины, — Муждабаев
- 14:01 "Это какая-то фантастика": Зеленский рассказал об отношениях со Смолием и курсе гривни
- 13:35 Лобовое столкновение под Кирилловкой: среди пострадавших много детей
- 13:31 Стрельба на Бессарабке: в полиции рассказали подробности ночного инцидента в центре Киева
Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу (видео)
Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» и кандидат на пост мэра Киева Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы кататься по Киеву. Видео с Дубинским опубликовал Андрей Даниленко.
«Дубинский приехал на „Лексусе“, пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все», — говорися в комментарии.
Съемка происходила в районе станции метро «Площадь Льва Толстого». В кадре — двое операторов и сам Дубинский. Когда видео было снято с места события Дубинский уехал на внедорожнике Mercedes-Benz G 55. Это авто стоимостью в 1,26 миллиона гривен официально принадлежит матери Дубинского Алле Березовской.
В сети активно обсуждают это видео.
Как писали «ФАКТЫ», ранее журналисты-расследователи обнаружили у Дубинского значительное количество движимого и недвижимого имущества. В общей сложности нардеп и члены его семьи владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу (видео)
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»