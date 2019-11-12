24.38 / 24.63 26.82 / 27.22
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Журналисты нашли у Дубинского и его семьи 24 квартиры и 17 автомобилей: он назвал это заказом «врагов»

11:00 12 ноября 2019 288
Александ Дубинский
Инф. «ФАКТОВ»

У народного депутата Украины из «Слуги народа» Александра Дубинского, который после коррупционного скандала в президентской фракции проходил проверку на «детекторе лжи», журналисты-расследователи обнаружили значительное количество движимого и недвижимого имущества, пока что не внесенного в декларацию.

Так, журналисты «BIHUS info» провели расследование и выяснили, что нардепу принадлежат две квартиры на столичном Подоле, по квартире на Печерске и на Теремках, дом в Соломенском районе, а также шесть земельных участков в Киевской области. Еще семь квартир принадлежит супруге Александра Дубинского.

Матери Александра Дубинского принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице. Она, как и ее сын, владеет солидной коллекцией автомобилей. В гараже у Аллы Березовской есть Maserati. «Мама любит скорость», — заявлял Александр Дубинский.

После выхода материала «PRO Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті — нарозслідуване «Слугою» народный депутат Украины назвал расследование «заказом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дубинский внес в Раду законопроект о налогообложении валютных операций, но потом заявил, что отзывает проект закона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

День ангела

День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс

Станция «Подзамче» во Львове

На вокзале во Львове трагически погиб подполковник ВСУ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер