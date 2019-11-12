Украина

Журналисты нашли у Дубинского и его семьи 24 квартиры и 17 автомобилей: он назвал это заказом «врагов»

У народного депутата Украины из «Слуги народа» Александра Дубинского, который после коррупционного скандала в президентской фракции проходил проверку на «детекторе лжи», журналисты-расследователи обнаружили значительное количество движимого и недвижимого имущества, пока что не внесенного в декларацию.

Так, журналисты «BIHUS info» провели расследование и выяснили, что нардепу принадлежат две квартиры на столичном Подоле, по квартире на Печерске и на Теремках, дом в Соломенском районе, а также шесть земельных участков в Киевской области. Еще семь квартир принадлежит супруге Александра Дубинского.

Матери Александра Дубинского принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице. Она, как и ее сын, владеет солидной коллекцией автомобилей. В гараже у Аллы Березовской есть Maserati. «Мама любит скорость», — заявлял Александр Дубинский.

После выхода материала «PRO Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті — нарозслідуване «Слугою» народный депутат Украины назвал расследование «заказом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дубинский внес в Раду законопроект о налогообложении валютных операций, но потом заявил, что отзывает проект закона.

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