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В Одессе Зеленскому показали скандальный затонувший танкер Delfi и пообещали убрать его до 20 июля (видео)

17:43 4 июля 2020
танкер

Во время визита в Одессу президент Зеленский поинтересовался у руководства области, когда с акватории пляжа «Дельфин» уберут танкер Delfi, который появился в Одесском заливе в ноябре 2019 года после крушения. Председатель Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что танкера в море не будет до 20 июля.

По словам губернатора, сейчас проводятся подготовительные работы, после чего судно станет плавучим и его можно будет снять с мели.

Напомним, из-за утечки нефтепродуктов из танкера Delfi закрыли пляж «Дельфин». Тем временем капитания Одесского морского торгового порта продлила срок подъема печально известного танкера до 20 июля. При этом представитель судовладельца просит, чтобы сроки продлили до 1 августа.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее специалисты Госпотребслужбы рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах Одессы и курорта Затока из-за несоответствия воды санитарным нормам.

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