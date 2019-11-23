Происшествия

Крушение танкера у берегов Одессы: спасенный моряк рассказал о происшествии и владельце судна

Один из моряков, которых водолазы последними эвакуировали с танкера Delfi, потерпевшего крушение в районе Одессы, Константин Михальченко, рассказал о том, что произошло на судне перед катастрофой.

По его словам, корабль в бедственном состоянии находился достаточно давно и, по плану, должен был идти на ремонт.

«Мы стояли под Южным, ожидали, начался шторм и нас сорвало с якоря. Еще один якорь мы потеряли раньше. Судно было без груза», — цитирует Михайленко «Пушкинская».

Моряк заявил, что экипаж отказался покидать судно без разрешения владельца, так не хотели ночью в шторм прыгать за борт. Моряки прятались от воды на мостике, когда судно дало крен, его начало затапливать.

Михайленко подтвердил, что с Delfi не было радиосвязи, так как экипаж обесточил судно в ночь перед крушением. Связь с берегом моряки поддерживали при помощи мобильных телефонов.

Судовладелец вышел на связь. Он пообещал морякам, что проблем с зарплатой не будет.

Михайленко поблагодарил спасателей, он сказал, что без помощи водолазов, экипаж не спасся бы.

В ближайшие дни моряк планирует выписаться из больницы и отправиться домой в Херсон.

Напомним, 22 ноября возле пляжа «Дельфин» в Одессе сел на мель танкер Delfi. На его борту находились три человека. Они отказывались эвакуироваться и не хотели какой-либо помощи. Когда судно дало крен, началась принудительная спасательная операция. Всех моряков эвакуировали на берег.

Во время крушения из судна выпали три бочки. Вокруг Delfi разлились нефтепродукты.

Специалисты одесского порта готовят операцию по размещению абсорбирующих бонов по периметру пляжа «Дельфин» для того, чтобы нефтяные пятна не распространялись по акватории.

Ранее «ФАКТЫ» писали об истории потерпевшего крушение танкера Delfi и писали о теневых схемах, в которых задействовали судно.

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