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Украина

В России заявили, что в скором времени ОРДЛО де-юре станут территорией РФ (видео)

19:16 4 июля 2020
Гиркин и Бородай

Оккупированный Донбасс скоро официально станет территорией России. Об этом заявил один из идеологов «русского мира», бывший «премьер-министр» «ДНР» Александр Бородай.

Об этом российский террорист сказал во время выступления на съезде так называемой партии «Родина». Он также поблагодарил Путина за раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

«Я уверен, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре», — сказал Бородай.

Вместе с тем, другой российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который принес «русский мир» на Донбасс, отметил, что в «республиках» люди живут хуже, чем в России и в свободной Украине.

Стрелков признал, что вместо витрины «русского мира» в «ДНР» и «ЛНР» действительно возникла «помойка», которая проехалась по тем, кто, по его словам, искренне встал за Россию.

Напомним, Украина пытается привлечь на свою сторону молодежь оккупированного Донбасса, расширяя возможности для поступления в украинские вузы. Но такая инициатива блокируется «властями» ОРДЛО, вплоть до прямых запугиваний выпускников и их родственников.

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