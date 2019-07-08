- 11:22 «Си Бриз-2019»: стало известно, зачем в Одессу прибыла командующая Шестым флотом США
- 11:16 Украинская футболистка подписала контракт с сильнейшим клубом Испании
- 11:16 В Киеве мужчина остановился на месте ДТП и украл перфоратор погибшего водителя: сеть в шоке
- 11:15 Шокирующая статистика: за год в мире более 50 тысяч женщин были убиты своими партнерами или близкими родственниками
- 11:11 У фонтана «Киевский слон», из 6-метрового хобота которого била вода, горожане назначали встречи
- 10:58 Убил женщину и отрубил голову: интим в Запорожье закончился кровавой драмой
- 10:55 Повторной жеребьевки не будет: в ЦИК сделали важное заявление о выборах в Раду
- 10:32 Данилюк метит на пост премьера: сделано свежее заявление
- 10:29 Полторак рассказал семьям пленных моряков, что делается для их возвращения домой
- 10:27 Мэрайя Кэри открыла бутылку силой своего голоса, присоединившись к челленджу знаменитостей
- 10:19 Знаменитый кино-киборг развелся с женой и рассказал о новых отношениях
- 10:18 Зеленского ждут серьезные проблемы: в Украине заговорили о новом Майдане
Жена не покормила: американец «проглотил» за 10 минут 71 хот-дог (видео)
В США традиционно в День независимости в Нью-Йорке прошел чемпионат по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Об этом пишет КП.
В очередной раз победителем стал Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Он смогут затолкать в себя всего за 10 минут 71 хот-дог.
35-летний мужчина стал победителем этих соревнований уже в 12-й раз подряд. Всего в мастерстве поедателей хот-догов состязались 18 человек из разных штатов.
Также мастерски едят и женщины, правда, гораздо меньше. Среди дам победила Мики Сюдо из Лас-Вегаса, которая проглотила 31 хот-дог.
Joey «Jaws» Chestnut and Miki Sudo ate 71 and 31 hot dogs, respectively, winning 2019 Nathan's Famous Fourth of July hot dog eating contest in Coney Island, New York pic.twitter.com/9WvzRvV7bi— China Xinhua News (@XHNews) 4 июля 2019 г.
Издание напоминает, что чемпионат по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно с 1972 года на Кони-Айленде. В 2019 году организатор подарил 100 тысяч бесплатных хот-догов Банку еды Нью-Йорка. Оттуда еду бесплатно раздают малоимущим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница американского штата Калифорнии Молли Скалер в пятый раз подряд одержала победу в ежегодном конкурсе по скоростному поеданию бургеров, проводимому в Вашингтоне сетью закусочных Z-Burger. В этот раз Скалер, за десять минут смогла съесть рекордные 32 булочки с котлетой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.