Жена не покормила: американец «проглотил» за 10 минут 71 хот-дог (видео)

В США традиционно в День независимости в Нью-Йорке прошел чемпионат по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Об этом пишет КП.

В очередной раз победителем стал Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Он смогут затолкать в себя всего за 10 минут 71 хот-дог.

35-летний мужчина стал победителем этих соревнований уже в 12-й раз подряд. Всего в мастерстве поедателей хот-догов состязались 18 человек из разных штатов.

Также мастерски едят и женщины, правда, гораздо меньше. Среди дам победила Мики Сюдо из Лас-Вегаса, которая проглотила 31 хот-дог.

Joey «Jaws» Chestnut and Miki Sudo ate 71 and 31 hot dogs, respectively, winning 2019 Nathan's Famous Fourth of July hot dog eating contest in Coney Island, New York pic.twitter.com/9WvzRvV7bi