Спорт

«Шахтер» четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» в УПЛ: видеообзор матча

В субботу, 4 июля, 29-й тур чемпионата украинской премьер-лиги продолжился центральным поединком между грандами отечественного футбола — киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

29-й тур

4 июля (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 2:3 (Вербич, 51, де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72). На 90+1-й минуте удален Пиварич («Динамо»).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили (Караваев, 74), Вербич, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 55), Степаненко (Бондаренко, 77), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Мораэс (Фернандо, 77).

Несмотря на то, что «горняки» не имели турнирной мотивации после досрочного завоевания чемпионства, на противостояние с динамовцами они настроились должным образом. По первому тайму и вовсе было непонятно, какой из команд необходимо обязательно побеждать для продолжения борьбы за второе место. Хозяева нанесли по воротам соперника всего один удар за 45 минут, а вот подопечные Луиша Каштру забили дважды. Сначала Степаненко удачно сыграл на добивании после того, как мяч отскочил от штанги, а затем идеальный по точности удар из-за пределов штрафной нанес Коноплянка.

После перерыва футболисты «Динамо» продемонстрировали, что характер у них есть, сравняв счет. Вербич оказался в нужном месте после того, как молодой голкипер Трубин не смог должным образом отразить удар Шапаренко головой, а де Пена перебросил мяч через вратаря после идеального по точности паса дебютанта киевской команды Сироты.

Впрочем, последнее слово все же осталось за донецкой командой. Лидер «горняков» бразилец Тайсон, только выйдя на поле, выверенной передачей вывел к воротам своего соотечественника Алана Патрика, и тот пробил мимо Бойко.

В итоге, «Шахтер» четвертый раз в сезоне побеждает «Динамо», а сами киевляне уже в воскресенье, 5 июля, могут потерять вторую строчку, если луганская «Заря» обыграет на своем поле «Александрию».

3 июля (пятница)

«Львов» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89).

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 75 очков (29 матчей);

2. «Динамо» — 55 (29);

3. «Заря» — 53 (28);

4. «Десна» — 52 (28);

5. «Александрия» — 43 (28);

6. «Колос» — 29 (28);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (27);

8. «Мариуполь» — 33 (27);

9. «Ворскла» — 28 (28);

10. «Олимпик» — 24 (27);

11. «Львов» — 24 (29);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена (все — «Динамо»).

Также в рамках 29-го тура УПЛ в воскресенье, 5 июля, пройдут следующие матчи: «Десна» — «Колос», «Заря» — «Александрия», «Олимпик» — «Днепр-1». Поединок «Мариуполь» — «Карпаты», который был запланирован на 4 июля, не состоялся из-за невыезда львовского клуба на выездную игру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» перед изгнанием из УПЛ попали в громкий скандал после опубликованных президентом «Руха» аудиозаписей.

Фото ФК «Динамо»

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