Гран-При Австрии: онлайн-видеотрансляция стартового этапа Формулы-1

Спорт

В воскресенье, 5 июля, в австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг пройдет первый этап Формулы-1 сезона-2020 — самых престижных автомобильных перегонов.

Согласно изначально составленному календарю Гран-При Австрии должен был стать 11-м этапом в сезоне. Но из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены стартовать лишь в начале июля, и первой станет гонка в Шпильберге.

По итогам квалификации поул-позицию выиграл финн Вальттери Боттас из Mercedes, показавший самое быстрое время на круге (1:02,939). Второй результат у его партнера по команде, чемпиона трех последних лет британца Льюиса Хэмилтона (1:02,951), а с третьего места будет стартовать в основной гонке прошлогодний победитель Гран-при Австрии голландец Макс Ферстаппен из Red Bull-Honda (1:03,477).

Эта же тройка среди фаворитов на победу в Гран-при Австрии и у букмекеров. Только специалисты из авторитетной конторы William Hill верят в победу Хэмилтона (коэффициент на британца — 2,0), и лишь за ним следуют Боттас (2,87) и Ферстаппен (4,33).

В прямой трансляции за Гран-При Австрии вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 16:00) в этой новости.

Отметим, что второй этап Формулы-1 сезона-2020 пройдет в воскресенье, 12 июля, также на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть Гран-при Австрии в прямом эфире на территории Украины.

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