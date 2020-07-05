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Гран-При Австрии: онлайн-видеотрансляция стартового этапа Формулы-1
В воскресенье, 5 июля, в австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг пройдет первый этап Формулы-1 сезона-2020 — самых престижных автомобильных перегонов.
Согласно изначально составленному календарю Гран-При Австрии должен был стать 11-м этапом в сезоне. Но из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены стартовать лишь в начале июля, и первой станет гонка в Шпильберге.
По итогам квалификации поул-позицию выиграл финн Вальттери Боттас из Mercedes, показавший самое быстрое время на круге (1:02,939). Второй результат у его партнера по команде, чемпиона трех последних лет британца Льюиса Хэмилтона (1:02,951), а с третьего места будет стартовать в основной гонке прошлогодний победитель Гран-при Австрии голландец Макс Ферстаппен из Red Bull-Honda (1:03,477).
Эта же тройка среди фаворитов на победу в Гран-при Австрии и у букмекеров. Только специалисты из авторитетной конторы William Hill верят в победу Хэмилтона (коэффициент на британца — 2,0), и лишь за ним следуют Боттас (2,87) и Ферстаппен (4,33).
В прямой трансляции за Гран-При Австрии вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 16:00) в этой новости.
Отметим, что второй этап Формулы-1 сезона-2020 пройдет в воскресенье, 12 июля, также на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть Гран-при Австрии в прямом эфире на территории Украины.56
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..