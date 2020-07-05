26.93 / 27.36 30.07 / 30.69
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Гран-При Австрии: онлайн-видеотрансляция стартового этапа Формулы-1

7:23 5 июля 2020
Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас

В воскресенье, 5 июля, в австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг пройдет первый этап Формулы-1 сезона-2020 — самых престижных автомобильных перегонов.

Согласно изначально составленному календарю Гран-При Австрии должен был стать 11-м этапом в сезоне. Но из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены стартовать лишь в начале июля, и первой станет гонка в Шпильберге.

По итогам квалификации поул-позицию выиграл финн Вальттери Боттас из Mercedes, показавший самое быстрое время на круге (1:02,939). Второй результат у его партнера по команде, чемпиона трех последних лет британца Льюиса Хэмилтона (1:02,951), а с третьего места будет стартовать в основной гонке прошлогодний победитель Гран-при Австрии голландец Макс Ферстаппен из Red Bull-Honda (1:03,477).

Эта же тройка среди фаворитов на победу в Гран-при Австрии и у букмекеров. Только специалисты из авторитетной конторы William Hill верят в победу Хэмилтона (коэффициент на британца — 2,0), и лишь за ним следуют Боттас (2,87) и Ферстаппен (4,33).

В прямой трансляции за Гран-При Австрии вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 16:00) в этой новости.

Отметим, что второй этап Формулы-1 сезона-2020 пройдет в воскресенье, 12 июля, также на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть Гран-при Австрии в прямом эфире на территории Украины.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мамихан Умаров (Мартин Бек)

В Австрии застрелили известного критика Кадырова

лето

Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Сергей Кривонос

Генерал Сергей Кривонос: «За 47 дней обороны Краматорского аэродрома я не спал ни одной ночи»

мурал

В России задержали троих парней, "поиздевавшихся" над муралом с Путиным: в сети смеются (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер