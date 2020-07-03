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Спорт

Гран-при Австрии: где смотреть трансляцию этапа Формулы-1

16:03 3 июля 2020
Гран-при Австрии

В воскресенье, 5 июля, в австрийском Шпильберге стартует новый сезон в Формуле-1 — самых престижных автогонок в мире.

Первая гонка в 2020 году должна была состояться еще 15 марта в Австралии, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отложить старт сезона более чем на три месяца.

Также изначальный календарь, который включал рекордные в истории проведения Формулы-1 22 этапа, вынуждены были существенно сократить. На данный момент подтверждены лишь восемь гонок (по две в Австрии и Великобритании, а также в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии), семь отменены, еще девять отложены или ожидают подтверждения даты проведения.

Добавим, что длина дистанции каждого этапа — это минимальное количество кругов, превышающее общую дистанцию в 305 км.

Формула-1, сезон-2020

5 июля (воскресенье)

Гран-при Австрии (Шпильберг) 15:55 Setanta Sports Ukraine, «Матч-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

Напомним, что по итогам сезона-2019 чемпионом третий раз подряд и шестой раз в карьере стал Льюис Хэмилтон, который с состоянием в 273 млн долларов является самым богатым действующим спортсменом Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в команде Red Bull, выступающей в Формуле-1, хотели специально заразить пилотов коронавирусом.

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