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Советница Трампа подхватила коронавирус
Советница президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом COVID-19, который все стремительнее распространяется по земному шару. Об этом сообщил руководитель аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гор.
«После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование, для того чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие мероприятия», — сказал он.
Гилфойл также является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Его тест на COVID-19 оказался отрицательным, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел на самоизоляцию, сообщает CNN.
У женщины обнаружили инфекцию перед тем как она должна была посетить мероприятие с участием Трампа на горе Рашмор. Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом, но она присутствовала на мероприятиях Трампа в конце июня в Оклахоме и Аризоне.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в работе над вакциной против коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты располагают двумя миллионами доз новой вакцины. Осталось проверить препарат на безопасность и эффективность, и вакцину можно запускать в обращение.86
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