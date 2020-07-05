26.90 / 27.22 30.04 / 30.54
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Советница Трампа подхватила коронавирус

9:17 5 июля 2020
Кимберли Гилфойл

Советница президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом COVID-19, который все стремительнее распространяется по земному шару. Об этом сообщил руководитель аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гор.

«После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование, для того чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие мероприятия», — сказал он.

Гилфойл также является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Его тест на COVID-19 оказался отрицательным, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел на самоизоляцию, сообщает CNN.

У женщины обнаружили инфекцию перед тем как она должна была посетить мероприятие с участием Трампа на горе Рашмор. Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом, но она присутствовала на мероприятиях Трампа в конце июня в Оклахоме и Аризоне.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в работе над вакциной против коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты располагают двумя миллионами доз новой вакцины. Осталось проверить препарат на безопасность и эффективность, и вакцину можно запускать в обращение.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лекарства

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19: названа причина

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Мамихан Умаров (Мартин Бек)

В Австрии застрелили известного критика Кадырова

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер