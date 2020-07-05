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Нужно искать хорошее копье: генерал жестко ответил на идею договориться о мире с Россией
В Украине люди постепенно забывают, что против нее Россия ведет реальную войну. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил генерал-майор Сергей Кривонос.
«Через какое-то время люди и вовсе забыли, что на Донбассе идет реальная война. Они не понимают, что там кто-то каждую ночь не спит, ждет рассвета, потому что рассвет — это новая жизнь. Ценнее ее нет ничего», — сказал он.
По его словам, в 2015 году Украина начала проигрывать информационную войну.
«Украинские каналы в большинстве своем пропали или стали платными. Зато появилось большое количество бесплатных российских каналов», — говорит Кривонос.
Он скептически относится к идее о том, что с Россией надо договариваться.
«Все чаще слышу, что надо с Россией как-то договариваться, и это реально злит. Каким образом договариваться? Договариваться с медведем бесполезно, он все равно рано или поздно тебя съест, поэтому нужно искать хорошее копье, держать зверя на расстоянии, а со временем заколоть. Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс», — сказал генерал.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский позиционировал себя как президент мира и не раз повторял фразу о том, что на Донбассе нужно «просто прекратить стрелять».273
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