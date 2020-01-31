- 12:44 Зеленский рассказал, когда полетит в США
- 12:44 Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
- 12:44 "Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
- 12:42 Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
- 12:34 У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
- 12:33 Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале
- 12:20 В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
- 12:16 Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей
- 12:06 Какие дни будут выходными в 2020 году
- 12:04 Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля
- 12:03 «Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
"Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
Президент Владимир Зеленский, который постоянно позиционирует себя как президент мира, не раз повторял фразу о том, что на Донбассе нужно «просто прекратить стрелять». Однако в реальности начать войну очень легко, а закончить — непросто. Это понимает большинство людей в мире, только украинская власть пытается доказать обратное. Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный украинский журналист Мыкола Вересень.
Он считает, что только непрофессионалы могут так легко рассуждать о тех вопросах, в которых они ничего не понимают.
Вересень напомнил, что команда Зеленского полагала, что легко справится со всеми задачами, стоящими перед украинской властью.
«Есть очень точное определение: люди, думающие, что что-то сделать легко, сами никогда ничего не делают. Если бы они попробовали, то сразу поняли бы: и это тяжело, и это. Все тяжело», — отметил журналист.
Чтобы управлять страной, нужны знания, опыт, ум и еще целый ряд качеств. И постоянно нужно много учиться, знать, перенимать положительный опыт профессионалов.
Ранее журналист высказал свое мнение об информационной войне с Россией и российских пропагандистах.
Полный текст интервью с Мыколой Вереснем читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.