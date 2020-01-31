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Украина

"Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе

12:44 31 января 2020 252
Зеленский и Хомчак
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который постоянно позиционирует себя как президент мира, не раз повторял фразу о том, что на Донбассе нужно «просто прекратить стрелять». Однако в реальности начать войну очень легко, а закончить — непросто. Это понимает большинство людей в мире, только украинская власть пытается доказать обратное. Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный украинский журналист Мыкола Вересень.

Он считает, что только непрофессионалы могут так легко рассуждать о тех вопросах, в которых они ничего не понимают.

Вересень напомнил, что команда Зеленского полагала, что легко справится со всеми задачами, стоящими перед украинской властью.

«Есть очень точное определение: люди, думающие, что что-то сделать легко, сами никогда ничего не делают. Если бы они попробовали, то сразу поняли бы: и это тяжело, и это. Все тяжело», — отметил журналист.

Чтобы управлять страной, нужны знания, опыт, ум и еще целый ряд качеств. И постоянно нужно много учиться, знать, перенимать положительный опыт профессионалов.

Ранее журналист высказал свое мнение об информационной войне с Россией и российских пропагандистах.

Полный текст интервью с Мыколой Вереснем читайте на сайте «ФАКТОВ».

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