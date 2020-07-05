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Свидетель по делу Окуевой и разоблачитель российских спецслужб: что известно об убитом в Австрии Мамихане Умарове

Убитый в пригороде Вены уроженец Чечни Мамихан Умаров жил в Австрии с 2005 года на основании документа, данного ему как беженцу. В Австрии Умаров получил документы на имя Beck Martin.

В Чечне с 1998 года Умаров работал следователем в структурах МВД. По его словам, был сотрудником министерства шариатской государственной безопасности.

Известность он получил после интервью украинским СМИ, где обнародовал в эфире аудио и переписку с человеком, чей голос похож на депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова. По словам Умарова, Делимханов предлагал ему решить вопросы с командиром чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и тогдашним депутатом Рады Игорем Мосийчуком. На аудио ведется разговор о цене убийства троих вышеперечисленных.

Издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на Мосийчука, утверждает, что Украина отказала Умарову во въезде, хотя он и был главным свидетелем в деле о покушениях.

В сети Умаров представлялся как Анзор из Вены (Anzor Beck). Именно под этим ником он выступал в разнообразных обращениях в соцсетях. В своих видеороликах Умаров почти всегда демонстрировал аудиоразговоры с высокопоставленными чиновниками из современной Чечни. И речь чаще всего шла о ликвидации того или иного чеченского деятеля в Европе.​

Последнее обращение Анзор из Вены выложил в YouTube 2 июля. На видео он демонстрирует молоток, отсылая тем самым на нападение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Всего на его канале опубликовано 29 записей.

В видеообращениях Умаров оскорблял и уничижительно высказывался как о главе Чечни Рамзане Кадырове, так и о его семье и окружении.

Умарова в последнее время охраняли полицейские: его квартира находилась под присмотром.

Стрелявшего в чеченца задержали в Линце, в 185 км от места преступления. Предположительно, он также является уроженцем Чечни.

Венская полиция считает, что убийство произошло по политическим мотивам. Именно по этой причине расследованием будет заниматься государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Таким образом, данное преступление рассматривается государством на самом высоком уровне.

Напомним, это второе убийство в Вене выходцев из Чечни. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы убили Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова. В 2011 году австрийский суд вынес пожизненный срок уроженцу Чечни Отто Кальтенбруннеру (имя изменено после получения вида на жительства). Другие обвиняемые — Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев — были приговорены к 19 и 16 годам заключения.

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