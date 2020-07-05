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В Минздраве уточнили, какие области не готовы к смягчению карантина
В Украине 8 областей и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина, введенного из-за эпидемии COVID-19. Это следует из данных Министерства здравоохранения.
«Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности медицинской сети противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», — сообщили в ведомстве.
По состоянию на 5 июля пока не могут ослаблять карантин Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине на утро воскресенья, 5 июля, подтверждены 823 новых случая COVID-19. Всего на утро 5 июля в стране подтверждено 48 500 случаев заражения коронавирусом.178
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