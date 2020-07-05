26.93 / 27.19 30.07 / 30.48
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве уточнили, какие области не готовы к смягчению карантина

14:10 5 июля 2020
Коронавирус

В Украине 8 областей и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина, введенного из-за эпидемии COVID-19. Это следует из данных Министерства здравоохранения.

«Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности медицинской сети противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 5 июля пока не могут ослаблять карантин Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине на утро воскресенья, 5 июля, подтверждены 823 новых случая COVID-19. Всего на утро 5 июля в стране подтверждено 48 500 случаев заражения коронавирусом.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

потоп в Черкассах

Дети ныряли в лужи: сильнейший ливень затопил Черкассы (видео)

нападение собаки

В Киеве на женщину с собакой натравили стаффордширского терьера (видео 18+)

Сергей Литовченко

Опозорили страну: 20 украинских футболистов и тренеров дисквалифицированы пожизненно

Сергей Кривонос

Генерал Сергей Кривонос: «За 47 дней обороны Краматорского аэродрома я не спал ни одной ночи»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер