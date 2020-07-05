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Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 48 тысяч: в какие областях больше всего заболевших
В Украине на утро воскресенья, 5 июля, подтверждены 823 новых случая COVID-19. Сутками ранее больных было больше — 914 пациентов.
На утро 5 июля в стране подтверждено 48 500 случаев заражения коронавирусом.
За сутки умерли 22 человека больные COVID-19, выздоровел 221 человек. Всего с начала эпидемии в Украине умерло 1249 человек из-за коронавируса, выздоровели уже 21 376 человек.
По данным СНБО, лидируют по количеству новых заболевших Львовская (138 случаев), Закарпатская (107), Донецкая (81), Черновицкая (67), Волынская (42), Тернопольская (44) области и Киев (78).
Ни одного заболевшего не выявили в двух областях Украины — Херсонской и Луганской.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что длительность болезни у подхвативших коронавирусную инфекцию примерно одинакова по всей стране — порядка трех недель.
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Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 48 тысяч: в какие областях больше всего заболевших
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!