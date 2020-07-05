Происшествия

Привязали собаку к машине и волочили по дороге: пенсионеры отличились дикой выходкой на Хмельнитчине (фото +18)

В селе Пеньки Староконстантиновского района Хмельницкой области два пенсионера издевались над собакой. Ранее в Казахстане сотрудник муниципальной службы отлова застрелил собаку прямо на глазах у ее маленькой хозяйки.

Жуткую историю, произошедшую на Хмельнитчине, рассказала основательница приюта для животных «Экозащита Староконстантинов» Оксана Журба.

Все началось с того, что прохожие увидели, как автомобиль «Лада» тянул по дороге на цепи собаку. Животное едва успевало бежать за машиной. Очевидцы остановили автомобиль и позвонили в полицию, передает «ХМ-ІНСАЙД».

Обидчиками оказались двое местных пенсионеров. По их словам, они хотели вывезти из своего двора собаку, которая якобы кусалась и ела домашнюю птицу. Позже мужчины стали уверять экозащитников, что везли пса в салоне машины.

Зоозащитница рассказала, что на самом деле собака была очень испугана, не агрессивна и голодна. С жадностью ела все, что ей предлагали. Кроме того, у животного были счесаны в кровь лапы.

Специалисты ветлечебницы раненому псу оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас пострадавшая собака находится на временной передержке в приюте. Она получает надлежащий уход и лечение.

По данному факту расследование ведет полиция. Если пенсионеров признают виновными, им может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подобная история произошла в Хмельницкой области в ноябре 2019 года. Тогда директор областного архива Владимир Байдич привязал свою собаку к машине и тащил ее по дороге. От гибели животное тоже спасли неравнодушные люди. По данному факту в судах продолжается рассмотрение уголовного дела.

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