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Экс-футболист английского клуба погиб в 24 года (фото)
Бывший футболист молодежной команды английского «Ноттингем Форест» Деррик Отим погиб в США в возрасте 24 лет.
«Покойся с миром, Деррик. „Ноттингем Форест“ опечален, узнав о кончине нашего бывшего игрока. В это трагическое время все наши мысли с друзьями и его семьей», — говорится в сообщении английского клуба в Twitter.
По информации The Sun, футболист утонул на озере Киови в штате Южная Каролина, куда отправился отдохнуть с друзьями. Как отмечает издание, в 2018 году озеро Keowee было охарактеризовано как «самый смертоносный водоем» в Южной Каролине (за 25 лет там утонули 32 человека).
«Жизнь действительно так жестока. Я буду скучать по тебе Дез больше, чем ты когда-либо узнаешь. Только удивительные воспоминания о тебе. Я никогда не забуду твою великолепную улыбку, заразительный смех и искреннюю добрую душу. Мы действительно все убиты горем. Спи спокойно Деррик Отим. Люблю и скучаю по тебе всегда», — написала в соцсети девушка футболиста Элли Смит.
Деррик Отим со своей девушкой
Деррик последние четыре года жил в Штатах, получив высшее образование в одном из университетов и выступая за футбольную команду учебного заведения. Отим был активен в социальных сетях. Совсем недавно, 2 июля, он опубликовал пост о разгромном поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили нашли мертвым в реке.
Фото Twitter ФК «Ноттингем Форест»75
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.