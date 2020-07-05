В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали

Украина

Минздрав принял новое решение по поводу летних детских лагерей. Сначала говорилось о том, что центры детского отдыха будут закрыты до августа. Теперь решено открыть один из лагерей раньше срока.

О готовящемся эксперименте в Херсонской области рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24». «Мы с осторожностью относимся к открытию… В Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот. Попробуем открыть смену не оздоровления, а именно для отдыха — не более 14 дней. Для детей из области попробуем сделать, чтобы посмотреть, какой должна быть наполняемость групп», — сказал Ляшко.

Напомним, нынешним летом работа детских лагерей запрещена до 31 июля. При этом выяснилось, что запрет соблюдали не все: так, например, база в Кирилловке принимала детей нелегально, без разрешительных документов. Этот факт вскрылся после массового отравления отдыхающих.

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter