- 21:30 Командующий ВМС оценил угрозу наступления России из Крыма
- 21:30 «Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ
- 20:59 В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали
- 20:32 В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео коммунального ЧП попало в сеть
- 20:03 Для защиты от коронавируса мужчина купил золотую маску за 4 тысячи долларов
- 19:32 Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия
- 18:58 В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве критика Кадырова
- 18:44 Зачем в Третьем рейхе создали картотеку ведьм и что с ней произошло после смерти Гитлера
- 18:40 Умер легенда «Динамо» Владимир Трошкин
- 18:22 Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине
- 18:00 Гран-при Австрии: Боттас из Mercedes выиграл первую гонку Формулы-1 сезона-2020
- 17:50 Масштабный пожар в Новой Каховке: появились новые фото и видео с места ЧП
В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали
Минздрав принял новое решение по поводу летних детских лагерей. Сначала говорилось о том, что центры детского отдыха будут закрыты до августа. Теперь решено открыть один из лагерей раньше срока.
О готовящемся эксперименте в Херсонской области рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24». «Мы с осторожностью относимся к открытию… В Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот. Попробуем открыть смену не оздоровления, а именно для отдыха — не более 14 дней. Для детей из области попробуем сделать, чтобы посмотреть, какой должна быть наполняемость групп», — сказал Ляшко.
Напомним, нынешним летом работа детских лагерей запрещена до 31 июля. При этом выяснилось, что запрет соблюдали не все: так, например, база в Кирилловке принимала детей нелегально, без разрешительных документов. Этот факт вскрылся после массового отравления отдыхающих.92
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».