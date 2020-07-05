Пытался провезти килограмма наркотиков в трусах: на границе задержан необычный наркокурьер

Происшествия

Пытающиеся обмануть закон украинцы не устают удивлять пограничников нелегальным «товаром», который они пытаются переправить на территорию ЕС. И если раньше речь шла о больших суммах незадекларированной валюты, то теперь в дело пошли наркотические и психотропные вещества.

Так, на днях на пешеходном пункте пропуска «Шегини» пограничники изъяли у 27-летнего мужчины килограмм амфетамина. И если в самом факте задержания не было ничего необычного, то место, в котором его пытались провезти, достойно удивления: украинец пыталися провезти наркотическое вещество в нижнем белье (другими словами, в трусах).

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что о возможном перемещении психотропных веществ через границу пограничникам сообщили в СБУ.

«Пограничники заранее получили оперативную информацию от СБУ о перемещении львовянином через пункт пропуска запрещенных препаратов. Поэтому, когда вчера в пешеходный пункт пропуска „Шегини“ на выход в Польшу вчера прибыл 27-летний гражданин Украины, пограничники сразу направили его на тщательную проверку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии, совместно с работниками СБУ и Галицкой таможни, пограничники «обнаружили килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази, которые наш соотечественник пытался переместить в нижнем белье».

«Психотропные вещества изъяты компетентными правоохранительными органами», — отмечается в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «удивительном» случае, который произошел на границе в июне: украинские пограничники задержали поляка, который нелегально пытался пробраться на территорию Украины, чтобы устроится на работу. Тем самым мужчина доказал, что не только наши соотечественники стремятся подзаработать за границей.

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