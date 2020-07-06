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Происшествия

Пытался сделать харакири ножницами: в Киеве мужчина нанес себе несколько ударов в область подреберья

0:55 6 июля 2020
Ножницы

Очевидно, аномальная жара негативно влияет на впечатлительных украинцев — возможно, именно с ней связано увеличившееся за последние дни число попыток самоубийств.

Одна из них была зафиксировано недавно и была предотвращена благодаря своевременной реакции правоохранителей, сообщили в патрульной полиции.

Как следует из информации патрульных, днем к ним позвонила гражданка и сообщила, что ее муж пытается покончить с собой.

Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили пожилого мужчину, который истекал кровью.

По словам женщины, он ножницами нанес себе несколько ударов в область подреберья. Мужчина вел себя агрессивно, кричал и не давал инспекторам предоставить ему домедицинскую помощь.

С каждой минутой ситуация усложнялась.

Поэтому полицейские действовали решительно и немедленно.

Пока патрульный Василий Василюк держал за руки потерпевшего, его напарнику — Валентину Горину удалось сделать перевязку, несмотря на попытки мужчины освободиться.

Впоследствии, после оказания экстренной помощи медики госпитализировали мужчину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной попытке самоубийства в Киеве: в начале месяца на столичном мосту Патона 20-летний студент пытался совершить самоубийство. Юноша уже забрался за поручни аварийного спуска, но прибывшие на место патрульные отговорили молодого человека от рокового шага. Инспекторы отвели гражданина в безопасное место, а потом вызвали «скорую помощь», поскольку у юноши были специфические порезы на руках. Пострадавшего передали врачам для дальнейшей госпитализации.

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