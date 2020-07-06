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Американских военных обстреляли в Багдаде ракетами типа "Катюша"
В Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада, где был убит командующий иранскими «Силами аль-Кудс» Касем Сулеймани, упала ракета типа «Катюша».
Удар был нанесен по части, где расквартированы военнослужащие США.
Об этом со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил телеканал al-Sumaria.
Отмечается, что попытка обстрела не была удачной, так как ракета не взорвалась и не привела к каким-либо повреждениям
Пока что неизвестно, кто стоит за данной атакой.
Более того: иракская служба безопасности опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 5 июля, в столице Ирака Багдаде неизвестные совершили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов, часть ракет упала в районе «зеленой зоны». Месяцем ранее — в середине июня — «Катюшами» обстреляли американскую базу с военными.
Также сообщалось, что в марте произошел обстрел американской базы «Кэмп Таджи» в Ираке, тогда погибли три человека, из них двое американских военных, ранения получили 10 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года в «зелёной зоне» в Багдаде, где расположены диппредставительства разных стран, упали несколько ракет. В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей. Кроме того, в результате нападений на американские базы в Ираке в январе пострадали более 100 военных США.5
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