Американских военных обстреляли в Багдаде ракетами типа "Катюша"

Мир

В Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада, где был убит командующий иранскими «Силами аль-Кудс» Касем Сулеймани, упала ракета типа «Катюша».

Удар был нанесен по части, где расквартированы военнослужащие США.

Об этом со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил телеканал al-Sumaria.

Отмечается, что попытка обстрела не была удачной, так как ракета не взорвалась и не привела к каким-либо повреждениям

Пока что неизвестно, кто стоит за данной атакой.

Более того: иракская служба безопасности опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 5 июля, в столице Ирака Багдаде неизвестные совершили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов, часть ракет упала в районе «зеленой зоны». Месяцем ранее — в середине июня — «Катюшами» обстреляли американскую базу с военными.

Также сообщалось, что в марте произошел обстрел американской базы «Кэмп Таджи» в Ираке, тогда погибли три человека, из них двое американских военных, ранения получили 10 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года в «зелёной зоне» в Багдаде, где расположены диппредставительства разных стран, упали несколько ракет. В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей. Кроме того, в результате нападений на американские базы в Ираке в январе пострадали более 100 военных США.

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