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Генерал Кривонос уверен, что колонну боевиков Гиркина должны были остановить
Посетовавший в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» на то, что в Украине люди постепенно забывают, что против нее Россия ведет реальную войну, генерал-майор Сергей Кривонос уверен, что силы Антитеррористической операции могли и должны были остановить колонны боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска 5 июля 2014 года.
Такое мнение он высказал в интервью проекту «Донбасс.Реалии».
«Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь, с 4 на 5 июля. Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было», — рассказал Кривонос.
Тем самым он вступил в заочную дискуссию с бывшим начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко, который заявил, что обстрелы колонн боевиков не велись из-за риска для жизни местных жителей и якобы отсутствия четких координат местонахождения противника.
Напомним, в ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировка боевиков, которые захватили Славянск, смогли выйти из окружения. Сперва колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк. 5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент группировка боевиков покинула эти населенные пункты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 5 июля, Украина отметила шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Над этими городами Донецкой области снова реют сине-желтые флаги.308
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