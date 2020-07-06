Гороскоп

День будет успешен для тех, кто проявит упорство: гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Понедельник, 6 июля, — день, который принесет успех тем, кто не привык сдаваться. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают гороскоп на 6 июля

Овен

Деловые отношения могут складываться непросто, старайтесь спокойнее относиться к различным мелочам. Проявите осторожность, находясь на дороге.

Телец

День хорош для заключения сделок, совершения крупных покупок. Звезды сулят приятные моменты на амурном фронте.

Близнецы

Встреча со старым приятелем зарядит вас позитивной энергией и хорошим настроением, а поступившая сегодня информация поможет в решении профессиональных вопросов.

Рак

Покупки и сделки нынче окажутся весьма удачными. Также хорошо пойдут дела, требующие творческого подхода.

Лев

Старайтесь не принимать скоропалительных решений и не рискуйте понапрасну. Сегодня есть смысл прислушаться к советам более опытных товарищей.

Дева

Удачный день во всех отношениях. На профессиональном поприще представится возможность решить давнюю проблему. А в амурных делах вас ждут сплошные сюрпризы.

Весы

Прекрасное время для любых начинаний. На любовном фронте не стесняйтесь проявлять инициативу.

Скорпион

Успех и финансовое благосостояние сегодня напрямую будут зависеть от вашего умения работать в команде и находить общий язык с малосговорчивыми людьми.

Стрелец

День подходит для решения финансовых вопросов. Поддержка влиятельных лиц поможет в продвижении задуманного. Также это хороший период для начала романтических отношений.

Козерог

Первую половину для желательно посвятить самосовершенствованию, а решение важных задач лучше перенести на послеобеденное время.

Водолей

Возможны проблемы при решении финансовых вопросов. Найти выход из сложившейся ситуации помогут спокойствие и здравый смысл.

Рыбы

На быстрые победы в этот день можете не рассчитывать, однако и руки опускать не стоит — благодаря проявленной инициативе и настойчивости удастся преодолеть негативные тенденции.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп гороскоп на июль для всех знаков зодиака от известного астролога, дважды победителя"Битвы экстрасенсов", постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.



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