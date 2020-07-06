Гороскоп

День, когда не стоит рубить сплеча: гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

Вторник, 7 июля, — день, когда следует соизмерять свои силы и возможности. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают гороскоп на 7 июля

Овен

Многообещающий день как в профессиональном плане, так и на амурном поприще. Посматривайте только за кошельком.

Телец

Следует с настороженностью отнестись ко всему предложенному, и уж тем более не стоит гнаться за звонкой монетой.

Близнецы

В коммерческих вопросах желательно избегать активных действий и рискованных шагов. Старайтесь больше времени проводить с детьми.

Рак

Ваша улыбка способна обезоружить кого угодно. Почаще улыбайтесь, если хотите достигнуть успеха.

Лев

Если назрела необходимость в серьезном разговоре, то сегодня самое время расставить все точки над «i».

Дева

День должен сложиться удачно — легкие победы и везение в делах вам гарантированы. Это хороший период для воплощения в жизнь задуманного.

Весы

Появятся неплохие идеи, но реализовать их сразу вряд ли получится. Перемены в обычном ритме жизни пойдут вам на пользу.

Скорпион

Хотя сегодняшние успехи будут скромными, вы все равно останетесь довольны результатом. Возникшие семейные проблемы старайтесь уладить мирным путем.

Стрелец

Сохраняйте спокойствие при любом раскладе, это позволит благополучно справиться в возникшими трудностями. День подходит для романтических свиданий и дружеских встреч.

Козерог

Вы отлично справитесь с решением текущих задач, хотя можете заняться и чем-то более серьезным. Хороший период для закаливания и восстановительных водных процедур.

Водолей

Совместная деятельность в любой сфере будет весьма удачной. Важные дела запланируйте на первую половину дня.

Рыбы

Представится шанс завязать интересные знакомства, однако не стоит сразу же раскрывать свои секреты и делиться сокровенным.

Хорошего вам дня!

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