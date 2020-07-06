Скорпиона ждет новое дело, а Льва – карьерный рост: гороскоп на неделю

Гороскоп

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака на 6−12 июля

ОВЕН. Несмотря на то, что сейчас благоприятное время для устройства личной жизни и отдыха, о работе все же забывать не стоит. Важное для вас условие в этот период — никуда не опаздывать. Старайтесь не поднимать тяжести — поберегите позвоночник.

ТЕЛЕЦ. Вероятно, происходящие события заставят пересмотреть взгляды на жизнь. Вы с удивлением обнаружите, что о некоторых вещах раньше и не догадывались. Откажитесь от острой и жирной пищи, также следует быть аккуратнее с алкоголем.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашей голове сейчас роится масса неординарных идей и грандиозных планов. Сосредоточьте свое внимание на некоторых из них, которые кажутся вам более перспективными. Сейчас не время для крупных приобретений.

РАК. Представится шанс укрепить свой авторитет на службе, им следует непременно воспользоваться. Важно произвести правильное впечатление на коллег и начальство — старайтесь более активно участвовать в переговорном процессе и не бойтесь выносить на обсуждение свои рацпредложения.

ЛЕВ. Перед вами открываются неплохие карьерные возможности, которые могут порадовать улучшением материального положения. В делах амурных звезды советуют взять инициативу в свои руки.

ДЕВА. Вам захочется чего-то нового. Но прежде чем пускать в свою жизнь перемены, тщательно все взвесьте. Сейчас следует поберечь свое сердце — откажитесь от активных физических нагрузок и не нервничайте по пустякам.

ВЕСЫ. Неплохой и плодотворный период намечается — удастся добиться многого малыми средствами. Сумеете повысить свой авторитет в коллективе, а также улучшить климат в семье.

СКОРПИОН. Порученное новое дело потребует от вас максимальной сосредоточенности и быстроты мышления. По возможности, старайтесь больше отдыхать, чтобы восстановить потраченные силы. Это чудная пора для дружеских посиделок и новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Для выполнения намеченной цели приложите максимум усилий, тогда результат несказанно порадует. Не исключено, что вам придется выступить в роли третейского судьи. Прислушайтесь к своей интуиции — она подскажет, как правильно действовать.

КОЗЕРОГ. Довольно хлопотное время. Оно, скорее всего, будет связано с подготовкой к чему-то важному. Старайтесь не упустить ни одной мелочи. Следует тщательно спланировать свой график, а также произвести ревизию финансов.

ВОДОЛЕЙ. Окружающие будут тянуться к вам — многие из них сейчас остро нуждаются в вашей доброте, искренности и мудрости. Не откажите им в помощи, однако и не позволяйте сесть вам на шею. Кредиты в этот период лучше не брать — вернуть деньги в срок вряд ли удастся.

РЫБЫ. Вероятнее всего, придется разгребать текущие дела и накопившиеся проблемы, что потребует немалых затрат сил. Не будьте слишком доверчивы с малознакомыми людьми, правда, и давние приятели могут подвести. Не тратьте деньги почем зря, иначе финансовый ресурс может быстро иссякнуть.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп гороскоп на июль для всех знаков зодиака от известного астролога, дважды победителя"Битвы экстрасенсов", постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.



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