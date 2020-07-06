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Знаменитый футболист Рибери стал жертвой ограбления (фото, видео)
Дом во Флоренции вице-чемпиона мира по футболу Франка Рибери, который прошлым летом сменил «Баварию» на «Фиорентину», ограбили злоумышленники в ночь на понедельник, 6 июля, сообщает La Repubblica.
По информации издания, 37-летний француз обнаружил следы кражи, когда вернулся с выездного матча серии А против «Пармы» (2:1). Ущерб пока оценивается, хотя уже известно, что были похищены драгоценности, несколько пар золотых часов футболиста и некоторые другие ценные предметы.
В нынешнем чемпионате Италии Рибери провел 15 поединков, трижды поразил ворота соперников и отдал две голевые передачи. В частности, совсем недавно Франк забил гол-красавец в ворота «Лацио».
К сожалению, в последней игре с «Пармой» футболист получил травму лодыжки. Не везет так не везет. Напомним, что в ноябре 2019-го француз порвал связки голеностопа, а в декабре перенес операцию и выбыл до середины мая.
Кстати, за годы выступлений в «Баварии» Франк Рибери завоевал 24 трофея. В частности, он девять раз выиграл чемпионат Германии, стал шестикратным обладателем Кубка страны и в 2013 году победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До переезда в Мюнхен француз защищал цвета «Галатасарая» и «Марселя».
К слову, когда Рибери было два года, он и его семья попали в серьезную автокатастрофу: автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком, и Франк ударился лицом о ветровое стекло. После этой аварии на правой части лица у него остались два длинных шрама. Рибери предлагали провести пластическую операцию, которая бы полностью удалила эти шрамы, но футболист отказался, мотивируя это тем, что они делают его сильнее.
В 2006 году Франк принял ислам, получив имя Билал Юсуф Мохаммед. Он женат на алжиркe Вахибе, с которой воспитывает пять детей — 14-летнюю Хизию, 12-летнюю Шахинез, 8-летнего Сейф-аль-Ислама, 5-летнего Мохаммеда и годовалую Лейлу.
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Фото Getty Images, Instagram
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