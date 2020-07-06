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Названо имя первого судьи нового сезона "Танців з зірками"
Премьера популярного шоу состоится уже в начале осени
Екатерина Кухар станет судьей в четвертом сезоне «Танців з зірками». Об этом прима-балерина рассказала в студии «Сніданку з 1+1». Этой осенью она уже в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте «Танці з зірками».Кто будете ее коллегами — пока остается тайной. Как признавался в интервью «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Завадюк, в новом сезоне в судейском составе возможны изменения.
— Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и «Танці з зірками», — сказала Екатерина. — Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения.
Напомним, в третьем сезоне членами жюри были Влад Яма, Франсиско Гомес, Екатерина Кухар и легендарный танцор Григории Чапкис.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» бывший участник проекта Руслан Сеничкин заявлял, что может вернуться на паркет.115
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