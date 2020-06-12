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"Танці з зірками" меняют судейский состав
Стартовала работа над новым сезоном популярного шоу
Стартовала работа над очередным сезоном популярного шоу «Танці з зірками». Известно, что на время карантина, кастинги звезд и танцоров были прекращены. В интервью «ФАКТАМ» бессменный судья проекта Влад Яма признавался, что с нетерпением ждет старта работы над шоу.
Имена звезд, которые примут участие в сезоне, пока не разглашаются. Судя по социальным сетям к танцевальному марафону готовятся Настя Каменских, Елизавета Юрушева и Слава Каминская. Среди возможных участниц обсуждается даже голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис.
- Признаюсь, для нас новый сезон шоу «Танці з зірками» — настоящий вызов, — сказал «ФАКТАМ» руководитель управления производства «Большие развлекательные шоу» в «1+1» Владимир Завадюк. - После продолжительного карантина мы не могли оставить зрителей без проекта, который способен создать ощущение праздника и зарядить позитивными эмоциями. Так что, шоу продолжается, несмотря ни на что!
- Известно, что вы уже объявили кастинг танцоров проекта.
- Да, он продолжается и скоро имена партнеров наших звезд станут известны. Могу заверить, что в новом сезоне у нас будет золотой состав звездных участников, яркие номера, много современной хореографии и, конечно, бальных танцев. Кроме того, нас так вдохновила диджитализация финального эпизода «Голосу країни», что в «Танцях з зірками» мы решили тоже использовать инновационные технологии в постановках.
— Будут ли замены в судейском составе и среди ведущих проекта?
— Что касается судей, то на данный момент не буду раскрывать все подробности. Скажу только, что в их составе будут изменения и появятся новые лица, которые точно удивят зрителей. Имена ведущих мы пока решили не разглашать — пусть это останется загадкой. По-прежнему, в течение 14 эфиров на «балконе» в качестве поддержки участников будут появляться приглашенные звезды.
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