Шоу-бизнес

У меня началась одышка, а слабость была такая, что я в панике поехал в больницу, — Руслан Сеничкин

Популярный украинский телеведущий Руслан Сеничкин — один из тех, кто не прерывал работу на карантине и не уходил в онлайн. Лишь несколько раз из-за проблем со здоровьем ведущему пришлось отменить запись его кулинарной рубрики. Несмотря на сложное время, Руслан признается, что этот опыт тоже важен и интересен для жизни, которая, по словам ведущего, конечно, изменится после пандемии коронавируса. Причем, настолько, что у Сеничкина, возможно, появится желание второй раз выйти на паркет популярного проекта «Танці з зірками».

«Многие стоят на позиции: это произойдет с любым, только не со мной»

— Команда ведущих «Сніданку» работала весь период карантина, — рассказал Руслан. — Остаемся в эфире и сейчас. В нашем графике, по сути, ничего не менялось. Просто максимально точно следовали инструкциям и рекомендациям врачей. Часть коллектива работала дистанционно. Все «летучки» были перенесены в онлайн режим.

На самом канале усилился карантинный контроль. Чтобы попасть на рабочее место, мы проходили обязательный скрининг температуры тела. Естественно, наличие масок, перчаток, антисептиков обязательно. Старались ограничивать себя в перемещениях и вне работы. Понятно, никаких прогулок. Ведь очень важно, чтобы в кадре всегда оставались ведущие — мы были таким связующим звеном.

— Возникали моменты, когда вам все же становилось страшно?

— Возможно, в самом начале. Редакция была заполнена людьми на двадцать процентов — помещения полупустые. Знаете, был такой эмоциональный штиль, и становилось немного не по себе. Я стал вспоминать, что не так давно у меня были симптомы, похожие на коронавирус. Переболел в декабре прошлого года, а затем в начале февраля. На протяжении недели у меня не спадала температура — держалась на отметке 38 градусов. Досаждали кашель, насморк, выбивал из колеи упадок сил…

Команда ведущих «Сніданку з «1+1» работала весь период карантина

— В начале карантина вы делали анализ на наличие коронавируса. Что тогда случилось?

— Это было в марте. В один из выходных дней я почувствовал себя плохо, и с каждым часом это неприятное состояние нарастало. Сначала решил, что это как-то связано с психосоматикой. Я постоянно находился в информационном пространстве, изучая тему коронавируса. Но мне резко стало плохо — началась одышка, слезились глаза, а слабость была настолько сильной, что я запаниковал.

Были выходные, мне не хотелось заниматься самолечением, поэтому решил ехать в Александровскую больницу. Буквально на моих глазах у входа в медучреждение быстро увеличивалась очередь из машин скорой помощи. Я встретил на улице двоих врачей, которые лишь с моей третьей просьбы разрешили пройти в амбулаторию. Попасть туда можно было только по скорой. Мне измерили температуру, уровень кислорода в крови и посоветовали посидеть четыре дня дома, на самоизоляции. Конечно, потом я понял, какую ошибку совершил, приехав в Александровскую больницу. По сути, попал в «логово» коронавируса.

После того как купил в аптеке противогриппозные препараты и начал их принимать, мое состояние улучшилось буквально через два дня. Позже я, как и все ведущие, прошел тест на наличие коронавируса. В моем организме опасной инфекции, к счастью, не было выявлено.

Руслан Сеничкин: «Очень важно, чтобы в кадре всегда оставались ведущие»

— Полагаете, мир изменится после этой пандемии?

— Он уже меняется. Оптимизируется рабочий процесс, многие понимают, что вполне реально работать удаленно. По прогнозам, в состоянии карантина и масочного режима мы будем жить еще около полутора лет. Конечно, по-другому начнем выстраивать свои личные и рабочие отношения. Но как бы там ни было, мы живем в достаточно интересное время. Наш народ не победить. Несмотря на то, что мы с вами разговариваем в день очередного антирекорда Украины по коронавирусу, кинотеатры в стране открываются. Многие стоят на позиции: это произойдет с любым, только не со мной, а значит, даже элементарные правила защиты от смертельно опасного заболевания соблюдать необязательно. Но это не так! Призываю всех беречь себя, друг друга, наших врачей (!), соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию.

«Считаю, что чем проще кухня, тем лучше»

— Этим летом планируете отдохнуть?

— У меня есть не больше двух недель отпуска. Правда, сложно пока его спланировать. Сейчас подумываю о том, чтобы поехать в Карпаты вместе с мамой и сестрой — они там никогда не были. Это будет путешествие на машине. Я на какое-то время оставлю маму и сестру в отеле, а сам отправлюсь в горы — они подпитывают меня энергией.

— Говорят, сейчас вы заняты строительством собственного дома?

— Это, скорее, переоборудование уже готового дома. Он еще в нежилом состоянии, предстоит много работы, но мне торопиться некуда. Я, по большому счету, человек села. Всегда мечтал о доме, куда смогу вырваться из перенаселенного города. Мое детство прошло в селе, очень люблю, когда вокруг много открытого пространства. Наверное, сказываются и гены. Судя по исследованиям историка и анализу ДНК, который я недавно проводил, во мне есть кровь турок и украинских казаков. К тому же с возрастом наступает психологическая и эмоциональная усталость, когда находишься в жерновах частых встреч, интервью, съемок. Поэтому чувствуешь себя хорошо там, где можешь побыть в тишине. Нередко в конце рабочего дня я выезжаю в свой дом на пару часов, чтобы просто подышать свежим воздухом и сходить на рыбалку.

— А еще на участке можно построить роскошную печь.

— Признаюсь, вне работы стараюсь как можно меньше иметь дело с кухней. Исключение делаю лишь для друзей. По натуре я минималист и не подвержен гастрономическим фантазиям. Для меня чем проще кухня, тем лучше. Салат, гречка — считаю, этого вполне достаточно.

«За день до каждого эфира танцевальные костюмы перешивали, поскольку они просто болтались на мне»

— Канал объявил о старте очередного сезона «Танців з зірками». Не подумываете о том, чтобы таки забрать кубок?

— Пока мне достаточно в этом проекте опыта, который получил два года назад. Танцы стали настоящим испытанием эмоционально и физически — борьба с собственными недостатками, возможность совершенствования. Я показал, на что способен. Сбросил 20 килограммов и продемонстрировал такие резервы своего организма, о которых даже не догадывался. А по поводу возвращения… Не буду загадывать — все может быть, такие случаи уже известны. Не исключено, что и я почувствую в себе силы дойти не до девятого эфира, как сделали мы с Яной Цыбульской, а даже до полуфинала. Правда, и результат, которого добился, стал для меня настоящим шоком. Я предполагал, что вылечу уже на третьем эфире.

— Вы были любимчиком зрителей.

— Мне не хотелось хайповать на своей истории. Просто старался поддержать людей, которые сомневаются в себе, полагая, что в сорок лет уже ничего не изменишь. На самом деле, за три с половиной месяца я стал другим и внешне, и внутренне, поняв возможности человеческого организма. Они колоссальны, главное, поставить перед собой цель.

— А что у вас была за история?

— Я получил травму колена, но никому об этом не говорил. Долгое время не мог ходить на тренировки. У меня были стерты хрящи в колене, начался воспалительный процесс. Спустя еще полгода после окончания «Танців» не мог нормально вести автомобиль. Нога настолько болела, что я останавливался, включал «аварийку» и начинал разминать ногу. Без этого ехать дальше было невозможно. Проходил курс уколов, принимал лекарства, чтобы нарастить хрящи. В конце концов все восстановилось, и я уже хожу в спортзал после его открытия.

— Двадцать потерянных килограммов удалось удержать?

— Нет, но уменьшившийся вес продержался достаточно долго. Лишь на карантине я набрал килограммы — слишком мало было движений. Надо признать, три месяца танцев — это шоковый эксперимент для организма. Я с ума сходил, чтобы нарастить мышечную массу и поднять партнершу. Хотя в юности «качался» и на слабые мышцы не жаловался.

Помню, ежедневно по три-четыре часа репетировал с Яной Цыбульской. Потом шел в спортзал и там себя «добивал» — силовые упражнения, пробежки. Буквально сдувался — это было видно невооруженным глазом. Каждую неделю за день до выступления мои танцевальные костюмы перешивали, поскольку они болтались на мне. Но зато моя целеустремленность и ответственность проявились в полной мере. Ведь шоу «Танці з зірками» не о правильных танцах, а о возможностях простых людей.

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Фото «1+1»



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