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На Полтавщине парень погиб, пытаясь достать упавший в колодец телефон
Трагедия произошла в воскресенье, 5 июля, в райцентре Гребенка Полтавской области. В выходной день группа молодежи, отдыхая у одного из ребят, заинтересовалась заброшенным колодцем. Наклонившись над ним, они пытались рассмотреть колодец изнутри, и в этот момент у 19-летнего Евгения З. выпал мобильный телефон.
— 12-метровый колодец был без воды, поэтому ребята решили, что сумеют достать телефон самостоятельно, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела информации и коммуникации с общественностью ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский. — Они обмотали веревкой владельца телефона (марка телефона и его стоимость спасателям неизвестна. — Авт.) и стали спускать вниз. Веревка оборвалась, и парень полетел на дно…
Друзья Евгения тут же позвонили в райотдел по чрезвычайным ситуациям и попросили помощи. Экипаж спасателей в считаные минуты прибыл на место происшествия. К сожалению, молодой человек уже не подавал признаков жизни.
Причину его смерти установят судмедэксперты. Но, по предварительным выводам, парень мог отравиться газами, скопившимися в колодце.
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