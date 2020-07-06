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«Украинцы не простят тех, кто в 2014 году аннексировал Крым». Кого имел в виду Зеленский? — Олеся Яхно

Владимир Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать. О ком конкретно говорил президент, на своей странице в Facebook написала политолог Олеся Яхно

«Владимир Зеленский, выступая вчера в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

По поводу «тех, кто аннексировал Крым», полностью согласна. Только почему такие абстрактные формулировки? Субъект аннексии всем известен, и не скрывает этого. Владимир Путин в одном из интервью так и сказал, что «это была спецоперация России».

А вот по поводу тех, кто «не позволил украинским морякам помешать аннексии», возникают вопросы, на кого намекает Зеленский. Все ведь помнят, кто был самым ярым миротворцем тогда в 2014 году, выступившим с призывом на СНБО, чтоб «ни одного танка со стороны Украины и тд» — это Юлия Тимошенко. Но что-то мне кажется, что под эту тему могут попробовать «вписать» кого угодно. Например, того же Александра Турчинова, о предположении такого варианта уже читала тут в ленте.

Вообще поиск виновных внутри и приравнивание к агрессору — это такая околороссийская тема, ну, мол, Украина сама виновата", — написала Олеся Яхно

Ранее вице-адмирал Сергей Гайдук в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, что предшествовало аннексии Крыма и можно ли было этому воспрепятствовать.



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